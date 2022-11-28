Робот Серёжа провёл урок литературы в библиотеке Пскова

16:50, 28 ноября 2022, ПАИ

Робот Серёжа провёл урок литературы в Псковской областной библиотеке им. В. Я. Курбатова, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

В библиотеке прошла презентация интеллектуально-просветительского марафона уроков от робота Серёжи. Педагогический дебют библиотечного робота состоялся в рамках стратегической сессии «Использование цифровых технологий (сервисного робота) при организации и проведении просветительских мероприятий».

На интерактивном уроке по творчеству Анны Ахматовой побывали учителя литературы и старшеклассники городских школ. Робот не только выступал в роли ассистента, но и читал стихи.

14 декабря состоится ещё одно занятие для учеников гуманитарного лицея, посвященное Серебряному веку Псковской губернии. Его также проведёт робот.