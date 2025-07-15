Что изменилось в обновлённой женской консультации в Острове, рассказали в минздраве

13:35, 15 июля 2025, ПАИ

Обновленная женская консультация Островской межрайонной больницы уже открылась и принимает первых пациенток. Для этого прежнее здание акушерско-гинекологического корпуса преобразили по национальным проектам «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».

В женской консультации появилась открытая регистратура, просторные кабинеты врачей – акушеров-гинекологов, чтобы и врачам, и пациенткам было комфортно. Здесь также есть кабинет УЗИ и КТГ с телевизором, а также процедурный кабинет для анализов и манипуляций и зона ожидания с телевизорами.

Вся женская консультация теперь располагается на первом этаже. Это удобно для будущих мам, которым не нужно подниматься по лестницам.

Исполняет обязанности заведующей женской консультацией Софья Тимофеева.