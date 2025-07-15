Как изменились средние баллы ЕГЭ в Псковской области, рассказали в минобразования

12:43, 15 июля 2025, ПАИ

Итоги сдачи ЕГЭ в 2025 году подведены в Псковской области. Средний тестовый балл по предметам варьируется от 51,4 до 67. Об этом корреспонденту ПАИ рассказали в министерстве образования Псковской области.

Лучшие результаты выпускники показали по французскому — 67 баллов (один участник) и английскому — 64,5 . По сравнению с 2024 годом средний балл по французскому вырос с 57 до 67, а по английскому — с 61,55 до 64,5.

В то же время средние баллы по профильной математике, русскому языку, химии, обществознанию и немецкому языку в Псковской области снизились. Например, профильная математика в прошлом году сдавалась со средним баллом 64,92, в 2025-м — 60,5. Русский язык показал спад с 65,02 до 60,1 балла, показатель по химии снизился с 62,01 до 58,5. Обществознание в прошлом году школьники сдали на 55,46 балла, в этом – 51,4. Немецкий язык был на уровне 62 баллов, теперь – 55,4.

Результаты по физике остались практически на прежнем уровне — 62,8 в этом году против 62,9 в прошлом. Увеличение среднего балла отмечено по информатике (52,2 в 2025 году против 49,27 в 2024-м) и биологии (54,3 против 53,21).

Предпочтение при сдаче ЕГЭ псковские выпускники отдали обществознанию, профильной математике, биологии, физике, истории, информатике, химии и английскому языку.

Средний балл по основным предметам в Псковской области сопоставим с общероссийскими результатами, несмотря на некоторые колебания. Средний балл по русскому языку в России составляет 60,7, по профильной математике — 62, по обществознанию — 53,6, а по английскому — 64,1, информатике – 55,9, биологии – 54,5, физике – 61,7, химии – 58,1, истории – 55,8, литературе – 61,9, географии – 54,8.

Ранее сообщалось, сколько псковских выпускников сдали один и два предмета ЕГЭ на 100 баллов.