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Общество

Одиннадцать мест пребывания медведей обнаружили в Ремдовском заказнике

Одиннадцать мест пребывания бурых медведей обнаружили в заказнике «Ремдовский», сообщили ПАИ в нацпарке «Себежский».

Фото из группы национального парка «Себежский» в соцсети «ВКонтакте»

Сотрудники нацпарка провели учёт численности бурых медведей на двух маршрутах протяжённостью 228 километров.

Для проведения учёта медведей в заказнике сотрудники парка зарегистрировали во время прохождения своих маршрутов все обнаруженные ими следы жизнедеятельности медведей: оттиски лап на грязи и мягкой почве, экскременты, покопки и другие признаки их присутствия.

На местах обнаружения следов медведей учётчики определяли их координаты с помощью GPS-навигатора, проставляли им порядковые номера и заносили в дневники наблюдений все сведения, замеченные ими для характеристики данных мест находок, в том числе размеры оттисков медвежьих лап (ширины и длины мозолей их передних лап), промеренных в сантиметрах с точностью до 0,5 сантиметра. Помимо того, в своих дневниках учётчики помечали время регистрации следов, обозначали стрелкой направления движения медведей, а большинство оттисков медвежьих лап и экскрементов фотографировали.

Всего в результате единовременного учёта медведей сотрудники национального парка обнаружили 11 мест пребывания (оттиски следов, экскременты, лёжки) бурых медведей в заказнике «Ремдовский». Сопоставление размеров оттисков следов и их координат показало, что во время учёта в заказнике находилось не менее десяти бурых медведей разного возраста и пола.

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