Команда псковского УФСИН по мини-футолу стала лучшей среди силовых структур

17:24, 28 ноября 2022, ПАИ

Золотым призером первенства «Динамо» по мини-футболу среди силовых структур региона стала команда УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Первенство по мини-футболу среди правоохранительных структур Псковской области прошло на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Команда УФСИН второй год подряд подтверждает звание чемпиона на этих соревнованиях.

«К победе мы шли целенаправленно: усиленно тренировались, отрабатывали приемы владения мячом, использовали все свои сильные стороны. В целом матч получился равным и по моментам, и по игре. Мы благодарны нашим соперникам за отличную игру и за то, что не давали нам расслабляться, работаем дальше!» - отметил представитель команды УФСИН Артём Лаврентьев.