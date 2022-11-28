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Спорт

Команда псковского УФСИН по мини-футолу стала лучшей среди силовых структур

Золотым призером первенства «Динамо» по мини-футболу среди силовых структур региона стала команда УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Первенство по мини-футболу среди правоохранительных структур Псковской области прошло на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Команда УФСИН второй год подряд подтверждает звание чемпиона на этих соревнованиях.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«К победе мы шли целенаправленно: усиленно тренировались, отрабатывали приемы владения мячом, использовали все свои сильные стороны. В целом матч получился равным и по моментам, и по игре. Мы благодарны нашим соперникам за отличную игру и за то, что не давали нам расслабляться, работаем дальше!» - отметил представитель команды УФСИН Артём Лаврентьев.

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