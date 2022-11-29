Создать муниципальные округа планируют в Псковской области

12:47, 30 ноября 2022, ПАИ

Создать муниципальные округа планируют в Псковской области. Об этом сообщила начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства региона Елена Тимашова в эфире радио «Серебряный дождь».

«К нам поступила заявка от трёх муниципальных районов, это инициатива поселенческого уровня, обращение к своим коллегам с просьбой преобразоваться и создать муниципальные округа», - рассказала гость студии. Речь идет о Струго-Красненском, Печорском и Пыталовском районах. «В каждом районе есть свой посыл для преобразования», - отметила руководитель управления.

По её словам, первое основание для изменений - это необходимость консолидировать финансовые ресурсы. «Это очень важно, например, для тех районов, где в большей части бюджеты поселений дотационные. Если они объединят финансовые усилия, у них будет больше возможностей для того, чтобы участвовать в разного рода программах, - пояснила она. - Второе - это, конечно, для другой категории районов, объединение профессиональных усилий команд поселенческого и районного уровня для того, чтобы каждый работал не на свою территорию, а в целом на развитие комплекса территорий».

По опыту Новгородской области не было закрыто ни одного административного здания бывшего поселения - там работают те же самые главы и те же составы администраций, заметила Елена Тимашова. «Поэтому для населения фактически ничего не изменится, кроме того, что у руководителей этих территорий будет больше времени, чтобы работать по обращениям, жалобам», - отметила она.

После рассмотрения инициативы пройдут публичные слушания. «Состоится обсуждение, на котором как раз людям будет донесена суть изменений. Что такое муниципальный округ, какие плюсы они получают? Как будет организована работа в муниципальном округе? И уже с учетом мнения населения в декабре Собрания депутатов примут решение о даче согласия на преобразования», - сказала начальник управления.

Также она обратила внимание, что должно сократиться количество депутатов. «На поселенческом уровне депутатов не будет, будет только один состав депутатов муниципального округа - 15 человек», - уточнила Елена Тимашова.