Главную цель создания ТОСов назвала Елена Тимашова

15:03, 29 ноября 2022, ПАИ

Определить приоритетные направления развития своей территории - главная цель создания территориальных общественных самоуправлений. Об этом рассказала начальник управления по МСУ и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь».

Елена Тимашова отметила, что территория должна развиваться исключительно с учетом мнения тех людей, которые на ней проживают. По словам гостя студии, они лучше знают, что им в первую очередь нужно сделать, а что во вторую.

Она отметила, что в рамках работы ТОСа можно определить приоритетные направления развития и получить на это средства, которых в местном бюджете не всегда хватает на конкретную территорию, «на вопрос, который нужно решить людям».

Елена Тимашова заметила, что у органов местного самоуправления широкий объем полномочий и все они требуют финансирования, а денег на всё не хватает. В этой связи она подчеркнула важность грантовой поддержки, которая выделяется сейчас из областного бюджета. Полученные средства псковичи могут направить на приведение в порядок своих территорий.