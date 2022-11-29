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Общество

Больше половины россиян ожидают роста заработка в 2023 году

Почти 60% работников в России уверены в увеличении доходов в следующем году, следует из результатов исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка», пишет газета «Известия».

При этом 31% рассчитывает на повышение зарплаты, а 28% — на дополнительный доход. Несмотря на то, что 2022 год выдался непростым для экономики, сейчас наблюдается рост зарплат во многих сферах — это сказывается на уверенности россиян по поводу их финансового состояния в 2023-м, подчеркнул заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Ранее сервис проводил похожий опрос в другой непростой год: в 2020-м 34% работников ожидали сокращения доходов на фоне пандемии, 46% — рассчитывали, что их зарплата не изменится, и всего 20% сотрудников надеялись на прибавку. При этом, по данным январского опроса, желаемая зарплата россиян в 2022 году в среднем составляет 166 тыс. рублей в месяц — это почти на 10 тыс. больше, чем в 2021-м. «Зарплата мечты» обычно в 2–3 раза больше текущего размера доходов, и, вероятно, желаемый оклад в 2023 году сможет достичь уровня 170-180 тыс. рублей, отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Оптимизм по поводу того, что доходы будут увеличиваться, исходит прежде всего от фактического повышения зарплатных предложений в конце 2022-го, считает Мария Игнатова из hh.ru. Так, по сравнению с 2021-м мы видим ускорение роста доходов осенью 2022-го на 6,4% против 6%, подчеркнула эксперт. 

 

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