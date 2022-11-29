Жильцы дома на Гражданской в Пскове могут временно остаться без воды

09:16, 29 ноября 2022, ПАИ

МП «Горводоканал» предупредило псковичей об ограничении водоснабжения в одном из домов города.

Как сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте», в связи с проведением работ без воды могут временно остаться жильцы дома №14 на улице Гражданской.