Жильцы дома на Гражданской в Пскове могут временно остаться без воды
МП «Горводоканал» предупредило псковичей об ограничении водоснабжения в одном из домов города.
Как сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте», в связи с проведением работ без воды могут временно остаться жильцы дома №14 на улице Гражданской.
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