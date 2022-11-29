Тонну корма для кошек запретили ввозить в Псковскую область

10:31, 29 ноября 2022, ПАИ

Тонну корма для кошек Purina Pro Plan запретили ввозить в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Россельхознадзора.

Сухой корм для кошек везли в Москву, но на российско-белорусской границе в деревне Лобок во время ветеринарного контроля государственный инспектор ведомства обнаружил отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на товар, подтверждающих его безопасность и происхождение.

В результате перемещение сухого корма по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Управление Россельхознадзора оформило акт о возврате груза в Белоруссию.