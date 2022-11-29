Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как оплатить штраф ГИБДД с минимальной комиссией, объяснили в Сбере

Фото предоставлено Сбербанком

Штрафы за нарушение правил дорожного движения лучше оплачивать вовремя: если просрочить денежное наказание на 2 месяца и 10 дней, то платить придется в 3 раза больше.

Оплачивать можно разными способами, но проще и быстрее это делать через приложение СберБанк Онлайн. После оплаты штрафа через Сбербанк Онлайн он будет учтен как погашенный в федеральной базе ГИС ГМП в течение четырёх часов с момента оплаты. Человеку не придется идти в отделение и показывать чек, сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы успеть погасить административное наказание за нарушение ПДД со скидкой 50 % в первые двадцать дней с момента его назначения, нужно подписаться на уведомления о новых штрафах. Банк пришлёт пуш-уведомление в течение суток после того, как информация о штрафе появится в базе данных ГИС ГМП.

Подписаться на уведомления в мобильном приложении Сбербанк Онлайн легко. Необходимо зайти в раздел «Поиск штрафов» (Платежи → Налоги, штрафы, пошлины → Штрафы ГИБДД), в предложенном окне ввести номер водительского удостоверения и СТС. Если ранее номера документов уже были сохранены в Сбербанк Онлайн, подписка произойдет автоматически. При оплате вводить номера документов не придётся.

«Вы можете поручить банку оплачивать штрафы за вас, подключив услугу автоплатёж. После подключения автоплатеж регулярно проверяет наличие новых штрафов по реквизитам, которые вы указали при подключении: номеру водительского удостоверения и СТС. Если при очередной проверке найден новый неоплаченный штраф, банк присылает вам СМС с информацией о сумме штрафа, условиях оплаты (действует скидка или нет) и кодом отмены в случае необходимости. Если вы не отправите код отмены до конца суток, оплата произойдет автоматически на следующий день», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 ноября 2022

О погоде в Пскове в последний день осени рассказали синоптики
29 ноября 2022

Тепло и воду в дома на Запсковье обещают вернуть в ближайшее время
29 ноября 2022

Баня «Лазавица» возобновит работу в Великих Луках 3 декабря
29 ноября 2022

В XIX веке библиотеки не пользовались популярностью у псковичей
29 ноября 2022

Певица из Порхова вошла в список претендентов на премию «Народное признание»
29 ноября 2022

Какие законы в России вступят в силу в декабре
29 ноября 2022

О моде на ТОСы поговорят в программе «Оглавление» 29 ноября
29 ноября 2022

Посылки для псковских мобилизованных продолжат собирать до 2 декабря

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...