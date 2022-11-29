Как оплатить штраф ГИБДД с минимальной комиссией, объяснили в Сбере

10:59, 29 ноября 2022, ПАИ

Штрафы за нарушение правил дорожного движения лучше оплачивать вовремя: если просрочить денежное наказание на 2 месяца и 10 дней, то платить придется в 3 раза больше.

Оплачивать можно разными способами, но проще и быстрее это делать через приложение СберБанк Онлайн. После оплаты штрафа через Сбербанк Онлайн он будет учтен как погашенный в федеральной базе ГИС ГМП в течение четырёх часов с момента оплаты. Человеку не придется идти в отделение и показывать чек, сообщили в пресс-службе банка.

Чтобы успеть погасить административное наказание за нарушение ПДД со скидкой 50 % в первые двадцать дней с момента его назначения, нужно подписаться на уведомления о новых штрафах. Банк пришлёт пуш-уведомление в течение суток после того, как информация о штрафе появится в базе данных ГИС ГМП.

Подписаться на уведомления в мобильном приложении Сбербанк Онлайн легко. Необходимо зайти в раздел «Поиск штрафов» (Платежи → Налоги, штрафы, пошлины → Штрафы ГИБДД), в предложенном окне ввести номер водительского удостоверения и СТС. Если ранее номера документов уже были сохранены в Сбербанк Онлайн, подписка произойдет автоматически. При оплате вводить номера документов не придётся.

«Вы можете поручить банку оплачивать штрафы за вас, подключив услугу автоплатёж. После подключения автоплатеж регулярно проверяет наличие новых штрафов по реквизитам, которые вы указали при подключении: номеру водительского удостоверения и СТС. Если при очередной проверке найден новый неоплаченный штраф, банк присылает вам СМС с информацией о сумме штрафа, условиях оплаты (действует скидка или нет) и кодом отмены в случае необходимости. Если вы не отправите код отмены до конца суток, оплата произойдет автоматически на следующий день», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.