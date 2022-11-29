Псковичи стали чаще обращаться к врачам онлайн в рабочее время

11:14, 29 ноября 2022, ПАИ

Каждый десятый пскович обращался за онлайн-консультациями врачей. Как сообщает SuperJob, 6 % освоили телемедицинские сервисы до ковида, еще 6 % — в последние 2 года. В 2021 году об опыте консультаций с врачами через интернет упоминали 7 % горожан.

За год выросло и число тех, кто консультировался с врачами по поводу своего здоровья прямо на работе: 22 % сейчас против 16 % от общего количества тех, кто пользовался телемедицинскими сервисами в 2022 и 2021 годах соответственно.

За телемедицинскими консультациями чаще обращаются женщины (14 % против 7 % среди мужчин). Больше всего же освоивших коммерческие онлайн-сервисы в сфере здравоохранения среди горожан с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (16 %).

Количество однозначно и скорее отрицательных отзывов выросло за год на 8 процентных пунктов: «Видимо, еще были отладки. Не особо поняла консультацию». При этом полностью и скорее положительных отзывов большинство (57 %).