Проверку по факту внезапной смерти первоклассника проведут в Пскове

12:22, 29 ноября 2022, ПАИ

Проверку по факту внезапной смерти первоклассника якобы после прививки от гриппа проведут в Пскове, пишет «КП-Псков» со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению.

«Смерть ребенка не связана с вакцинацией. При наличии противопоказаний вакцинация не проводится», – заявили в комитете по здравоохранению.

По данным профильного комитета, образовательное учреждение также не сообщало о том, что в их стенах произошел какой-либо инцидент.

«Все смерти несовершеннолетних рассматриваются на врачебных комиссиях медицинских организаций и на заседании областной комиссии по анализу смерти. По данному случаю также будут проведены все необходимые проверочные мероприятия», – добавили в комитете.

Напомним, в середине ноября в интернет-пространтсве появились информация о то, что ребенок в Пскове якобы скончался после перенесенной в школе прививки от гриппа. В облздраве информацию о смерти ребёнка из-за прививки опровергли.