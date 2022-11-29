В Псковской облбольнице с помощью нового прибора снимают боль в спине

13:37, 29 ноября 2022, ПАИ

Возможность избавиться от боли в пояснице с помощью одной процедуры появилась у пациентов в Псковской областной клинической больнице благодаря новому оборудованию, сообщает корреспондент «Первого Псковского».

Процедура радиочастотной абляции позвоночника показана пациентам, у которых диагностирован фасеточный синдром - боли в шейном и поясничном отделах позвоночника. Он может характеризоваться утренней скованностью, усилением неприятных ощущений при движении и их затухании при положении лежа.

И. о. заместителя главного врача по хирургии Псковской областной клинической больницы Андрей Авдей пояснил, что новая методика призвана выключить болевую импульсацию с помощью локального источника тепловой энергии.

Процедура делается под местной анестезией в течение 10-15 минут. Пациенту не придется беспокоится о реабилитационном периоде - больничный после операции не требуется, а вернуться к обычной жизни человек может сразу после лечения. После процедуры пациент ощущает полное купирование болевого синдрома на протяжении года.

Чтобы диагностировать фасеточный болевой синдром, необходима консультация нейрохирурга. Он оценивает данные рентгена и общий статус пациента. Лечение по новой системе прошли уже 10 пациентов, в том числе нейрохирург Псковской областной клинической больницы Дмитрий Горохов, который до процедуры оперировал только в корсете.

«Ощущения болезненные, но после процедуры уже через пару часов отмечается улучшение состояния, снижается болевой синдром и на следующие сутки просыпаешься здоровым человеком, как будто спина никогда и не болела. Сам на себе попробовал аппарат - всем рекомендую», - отметил врач.

Новый медицинский аппарат проходил апробацию в областной больнице. Теперь клиника планирует приобрести медицинское оборудование для постоянного использвания.