Лучшие проекты в области социального предпринимательства назвали в Пскове

13:43, 29 ноября 2022, ПАИ

Итоги регионального этапа VIII Всероссийского Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект 2022 года» подвели в Псковской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Социальные проекты, ставшие победителями регионального этапа, представят Псковскую область в финале Всероссийского конкурса. Лучшие практики будут растиражированы по стране.

Среди социальных предпринимателей лучшими были признаны:

Елена Тихонова (Псков) с проектом «Оказание помощи детям 3-10 лет с дисфункцией сенсорной интеграции в Пскове и Псковской районе» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»). Проект направлен на оказание квалифицированной логопедической помощи детям с речевыми и сенсорными нарушениями.

Юлия Иванова (Великие Луки) с проектом «Творческая мастерская «New Work» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей»). Проект направлен на создание площадки для практико-ориентированного дополнительного образования детей и подростов по прикладным профессиям

Юлия Маркина (Великие Луки) с проектом «Псковские народные гусли» (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»). Проект направлен на сохранение местных музыкальных традиций русского народного творчества и запуск производства народных инструментов.

Евгения Степанова (Великие Луки) с проектом «Центр психологической взаимопомощи (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении»). Проект направлен на создание групп психологической взаимопомощи для людей с психологическими проблемами, находящихся в тяжелой жизненной ситуации.

Евгений Орлов (Великие Луки) с проектом «Wake Luki Park», (номинация «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»). Проект направлен на популяризацию активного образа жизни, организацию здорового и полезного отдыха для горожан, и развитие вейкбординга как вида спорта.

В секторе НКО победителями стали:

В номинации «Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального обслуживания» — проект «Повышение уровня стрессоустойчивости у подростков», автор проекта Дмитриева Татьяна Евгеньевна, центр «Хэсэд Ицхак», г. Псков. Проект направлен на снижение стресса у подростков в условиях напряженной учебы, сдачи экзаменов, и на развитие комплексной системы психоэмоциональной поддержки учащихся.

В номинации «Лучший проект некоммерческой организации в сфере развития городских и сельских территорий» — проект «Гончарная мастерская», автор проекта Шушаник Арменовна Шалджян, Невельская районная общественная организация «Культура Невель», г. Невель, Псковская область. Проект направлен на создание нового общественного пространства для качественного досуга, развития интересов и талантов, раскрытия творческого потенциала, возможности самореализации подростков и молодежи в небольших городах.

На региональный этап было подано 34 заявки, большая часть которых поступила из Пскова и Великих Лук. Участвовали 31 социальный предприниматель и 3 некоммерческие организации, работающие с социальными проектами.

Конкурс ежегодно проходит во всех субъектах РФ при поддержке Министерства экономического развития РФ, Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Центра развития социального предпринимательства. Он направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижение проектов, которые способствуют решению важных социальных проблем общества. Одна из задач конкурса — обмен опытом и масштабирование лучших предпринимательских инициатив в социальной сфере по всей стране.