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Культура

Псковская область получит 40 млн рублей на модернизацию музеев

Псковская область получит 40 млн рублей на модернизацию муниципальных музеев в 2023 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия будут реализованы в рамках нацпроекта «Культура-2023».

В программу субсидирования включены семь музеев региона. Это литературно-художественный музей имени писателя И. А. Васильева, Бежаницкий районный центр культуры, Гдовский музей истории края, Музей истории Невеля, краеведческий музей Дружбы народов истории Пыталовского края, краеведческий музей города Великие Луки, а также Военно-исторический музей-заповедник Псковской области.

Средства будут направлены на приобретение оборудования и технических средств.

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