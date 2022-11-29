Псковская область получит 40 млн рублей на модернизацию музеев

16:53, 29 ноября 2022, ПАИ

Псковская область получит 40 млн рублей на модернизацию муниципальных музеев в 2023 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мероприятия будут реализованы в рамках нацпроекта «Культура-2023».

В программу субсидирования включены семь музеев региона. Это литературно-художественный музей имени писателя И. А. Васильева, Бежаницкий районный центр культуры, Гдовский музей истории края, Музей истории Невеля, краеведческий музей Дружбы народов истории Пыталовского края, краеведческий музей города Великие Луки, а также Военно-исторический музей-заповедник Псковской области.

Средства будут направлены на приобретение оборудования и технических средств.