Бывшую тюрьму «Кресты» в Петербурге планируют выставить на торги

16:32, 29 ноября 2022, ПАИ

ДОМ.РФ планирует выставить на аукцион комплекс зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора АО ДОМ.РФ Николая Сароквашу.

«Планируем в следующем году, конечно, выходить. Во втором полугодии, наверное. Будем привлекать экспертов, собирать профессиональное сообщество», - сказал Сарокваша на ежегодной конференции по коммерческой недвижимости Cian CRE.Conf 2022.

Он уточнил, что при реализации бывшей тюрьмы ДОМ.РФ воспользуется своим опытом продаж исторических объектов.

Ранее стало известно, что земельный участок и здания на Арсенальной набережной в центре Петербурга, где находится исторический комплекс бывшего СИЗО «Кресты», передадут ДОМ.РФ для последующей продажи.

Согласно протоколу правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, речь идет о передаче 3,9 га земли. При этом всего комплекс зданий «Кресты» занимает площадь около 4,2 га. Отмечается, что землю разделят на два участка, из которых 0,3 га не отойдут ДОМ.РФ.

Пока имущественный комплекс находится в ведении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а именно в пользовании у колонии-поселения №8 управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В связи с передачей имущества права ФСИН на пользование им будут прекращены.

Следственный изолятор «Кресты» - одно из самых известных в России пенитенциарных учреждений, был открыт в Петербурге в 1892 году. Изначально это была одиночная тюрьма, в которой после революции 1905 года и в советский период содержались преимущественно политические арестанты. В разные годы здесь находились Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Александр Керенский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев, Константин Рокоссовский, Иосиф Бродский и др.