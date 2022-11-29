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Общество

О новом формате «Кургана Дружбы» рассказал Михаил Ведерников

В каком формате теперь будет проходить международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения «Курган Дружбы», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего выезда в Себежский район, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он подчеркнул, что мероприятия будут проводиться, но формат придётся менять. «Тем, кто ещё живы, уже просто физически тяжело туда приезжать. Упор нужно делать на молодёжь», — считает Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что с декабря в Псковской области начинаются мероприятия в формате онлайн.

«Это святые вещи, безусловно. Здесь тоже нужно понимать, что это просто решение латвийского правительства, ничего общего с позицией латвийского народа оно не имеет. Правительство же не живёт интересами своих людей. Обидно, конечно, и мы просто так этого не оставим, уверен, что мы всё делаем правильно», — сказал Михаил Ведерников.

Ранее глава региона заявил, что места для восстановления Кургана Дружбы хватит на территории России и Белоруссии.

Напомним, Латвия на своей территории уничтожила Курган Дружбы, где ежегодно встречались ветераны Великой Отечественной войны.

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