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Общество

До -8 градусов и снег прогнозируют сегодня в Псковской области

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 30 ноября. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Днем повсеместно, ночью местами пройдёт небольшой снег. Будеть дуть ветер восточных направлений умеренный.

При этом температура днем по области составит от -3 до -8 градусов, ночью —  от -7 до -12 градусов.                                                                                         

В Пскове днём прогнозируют небольшой снег, температура в это воемя составит от -4 до -6 граудсов, ночью — от -7 до -9 грдусов. В Великих Луках днём также будет небольшой снег, температура днём достигнет от -4 до -6 градусов, а ночью от -10 до -12 градусов.

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