Женщина попала под колеса ВАЗа в Великих Луках

10:34, 30 ноября 2022, ПАИ

Пешеход пострадала в результате ДТП в Великих Луках. Авария произошла 29 ноября в 12:00 у дома № 12 на улице К. Зверева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21060 совершил наезд на 57-летнюю женщину, переходящую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. От госпитализации пострадавшая отказалась.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС.