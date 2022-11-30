Цифровой сервис «Ростелекома» поможет псковичам вызвать врача

11:16, 30 ноября 2022, ПАИ

«Ростелеком» подключил цифровой сервис «Голосовой помощник» для работы единого номера 122 в Псковской области. Заказчиком услуги выступила АНО «Центр развития цифровых технологий Псковской области», сообщили в компании.

Региональная информационная служба 122 оказывает жителям региона консультации по вопросам здравоохранения и другим направлениям. Виртуальный ассистент предоставляет клиентам актуальную информацию, помогает выбрать тему обращения и эффективно распределяет звонки между операторами, которые при необходимости переводят их на контакт-центры медучреждений для записи к врачу или вызова на дом.

«Служба 122 принимает большое количество звонков по разным вопросам. Они касаются системы здравоохранения, труда и занятости, миграции и так далее. Решение от «Ростелекома» позволяет звонящим быстро получать необходимую информацию, распределяет запросы между операторами службы, предоставляет систематический вычислительный анализ данных, который помогает нам лучше выстраивать свою работу», — отметил директор АНО «Центр развития цифровых технологий Псковской области» Александр Филиппов.

«Ростелеком» обладает большим опытом автоматизации контакт-центров любого масштаба. Внедрение интеллектуальных информационных систем с голосовым помощником показало свою эффективность в самых разных сферах. Благодаря их использованию повышается доступность и качество информирования, в то же время сокращаются затраты на инфраструктуру и ресурсы организаций», — сказала директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.