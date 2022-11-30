Электронную торговлю с помощью «Почты России» обсуждают в медиацентре ПАИ

11:02, 30 ноября 2022, ПАИ

Использование сервисов «Почты России» для компаний электронной торговли и важность логистики обсуждают на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

Участники встречи ответят на такие вопросы, как: