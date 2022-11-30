Электронную торговлю с помощью «Почты России» обсуждают в медиацентре ПАИ
Использование сервисов «Почты России» для компаний электронной торговли и важность логистики обсуждают на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.
Участники встречи ответят на такие вопросы, как:
- Особенности логистики в текущей ситуации. Что происходит на внутреннем и на внешнем рынке? Цепочки и маршруты.
- Поменялась ли логистика доставки отправлений по России? Какие услуги предлагает «Почта России» своим клиентам?
- Качество предоставления услуг.
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