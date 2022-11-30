Псковская пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

12:55, 30 ноября 2022, ПАИ

Жители Пскова, Великих Лук и трех районов области поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

29 ноября 86-летней псковичке позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка якобы совершила серьезное ДТП и теперь ей грозит уголовная ответственность. Однако ситуацию, как он заверил, может исправить финансовая поддержка. Пенсионерка передала прибывшему к ней курьеру 200 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что пожилую женщину обманули злоумышленники. Потерпевшая обратилась за помощью в органы внутренних дел. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.

Другим жителям Пскова, Великих Лук, Пушкиногорского и Дедовичского района позвонили незнакомцы, которые представлись банковскими служащими и сотрудниками правоохранительных органов. И под предлогом предотвращения несанкционированного оформления кредитов настоятельно порекомендовали своим собеседникам срочно перевести деньги на «безопасные счета», что те и сделали. Некоторым они пообещали трудоустройство на выгодных условиях.