Росгвардейцы задержали псковича за кражу сладостей

12:30, 30 ноября 2022, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кондитерских изделий, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 ноября в 6:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 21-летнего псковича, который похитил из торгового зала кондитерские изделия.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.