В Пскове сотрудника автодорожного надзора поймали на взятке

13:34, 30 ноября 2022, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело в отношении инспектора территориального отдела государственного автодорожного надзора по Псковской области. Он подозревается в получении взятки за незаконное бездействие, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, 3 октября подозреваемый через посредника получил взятку в размере 15 тысяч рублей путем перевода на банковский счет супруги за беспрепятственное прохождение большегрузного автомобильного транспорта взяткодателя через стационарный контрольный пункт в Пскове с возможным превышением допустимой нагрузки на ось.

Сегодня ночью следователи совместно с оперативниками при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» УКОН УМВД России по Псковской области провели шесть обысков по месту работы и жительства всех фигурантов, в ходе которых изъяли наличные деньги и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.