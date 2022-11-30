До -12 градусов похолодает в Псковской области

14:51, 30 ноября 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 1 декабря. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от -12 до -7 градусов, а днем - от -8 до -3.

Атмосферное давление будет высоким.

Ранее со ссылкой на гидрометцентр сообщалось, что декабрь в Псковской области будет теплым.