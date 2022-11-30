До -12 градусов похолодает в Псковской области
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 1 декабря. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.
Прогнозируется южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью от -12 до -7 градусов, а днем - от -8 до -3.
Атмосферное давление будет высоким.
Ранее со ссылкой на гидрометцентр сообщалось, что декабрь в Псковской области будет теплым.
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