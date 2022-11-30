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Общество

Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе

Провести индексацию зарплат сотрудников бюджетного сектора экономики поручил президент РФ Владимир Путин в январе следующего года.

«В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников», — сказал президент на совещании с правительством, передаёт РИА Новости.

Глава государства отметил, что пока только десять регионов выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов». По его словам, нуждающимся в помощи регионам необходимо предоставить финансы. Он также подчеркнул, что обязательства по уровню зарплат должны выполняться, и целевые ориентиры здесь менять не будут.

«Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже», — добавил Владимир Путин.

Президент уточнил, что для регионов допустимо отклонение до пяти процентов от целевого показателя.

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