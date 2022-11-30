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Общество

Защитить пенсии участников спецоперации предлагают псковские депутаты

Федеральную законодательную инициативу, защищающую военных пенсионеров, рассмотрят в Псковском областном Собрании. Высказаться в поддержку законопроекта, разработанного группой депутатов Государственной Думы во главе со спикером Вячеславом Володиным, предложил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Речь идёт о военнослужащих, возобновивших службу после выхода на пенсию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Возник некий правовой вакуум. Если человек уволился в запас в звании полковника, то пенсию ему рассчитали с учётом этого воинского звания и занимаемой на тот момент должности. Но среди военных пенсионеров есть те, кто в период спецоперации вернулся на военную службу на более низкие должности. Законодательно установлено, что на время службы выплата пенсии приостанавливается, а при возобновлении выплат расчёт пенсии будет основываться уже на меньшем окладе и её размер окажется ниже. Это, конечно, несправедливо», - прокомментировал необходимость внесения поправок в закон о пенсионном обеспечении бывших военных Алексей Севастьянов.

Предложенный законопроект корректирует действующий порядок и определяет размер пенсионного обеспечения военнослужащих, вновь поступивших на военную службу после выхода на пенсию, по большему окладу.

Дату рассмотрения на сессии вопроса о поддержке законодательной инициативы определит Совет Собрания.

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