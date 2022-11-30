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Общество

ПсковГУ готов открыть военный учебный центр

Фото предоставлено ПсковГУ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина представила доклад о готовности открытия военного учебного центра при вузе на заседании коллегии Минобороны России. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Встреча прошла сегодня, 30 ноября, в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

Как сообщается на сайте Министерства обороны РФ, участники заседания коллегии рассмотрели ход реализации плана создания военных учебных центров при федеральных государственных вузах. Сергей Шойгу напомнил, что к решению этой задачи Минобороны России приступило в 2021 году совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. За это время было образовано восемь новых центров, в которых военное обучение прошли уже 1 000 студентов.

«Предлагается создать ещё 16 аналогичных формирований, которые расширят географию военной подготовки с 52 до 68 субъектов страны. В итоге число военных учебных центров увеличится до 120. Это позволит осуществлять военную подготовку в стенах высших учебных заведений по востребованным направлениям деятельности вооружённых сил», — сообщил министр обороны.

Напомним, планируется, что подготовка слушателей в военном учебном центре ПсковГУ будет осуществляться по двум программам. Одна из них связана с обучением солдат запаса и рассчитана на 1,5 года. Вторая программа предполагает подготовку сержантов запаса в течение двух лет.

Учебный курс будет состоять из общевойсковой подготовки и получения знаний и умений военно-учётной специальности. В завершение курса будут проводиться учебные сборы, по результатам которых будет принято решение об успешности прохождения программы и о присвоении военно-учётных специальностей старшего стрелка или командира отделения.

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