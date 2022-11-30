Борис Елкин рассказал о сотрудничестве Пскова с китайскими городами

23:33, 30 ноября 2022, ПАИ

Запланирован ряд совместных мероприятий между Псковом и китайскими городами в следующем году. Об этом сообщает глава города Пскова Борис Елкин.

У Пскова есть два города-партнера в Китае. С 1992 года - Мяньян, а с 2021 года – Цзинин. На следующий год уже запланирован ряд совместных мероприятий. Китайские фотографы приглашены на Х международный фотофестиваль «Цвет белой стены». Запланирован языковой и культурный обмены между школьниками Пскова и Цзинина, прорабатываем также вопрос проведения совместных спортивных мероприятий.

Борис Елкин с генконсулом Китая в Санкт-Петербурге г-жой Ван Вэньли обсудил перспективы сотрудничества на уровне муниципалитетов. Отношения России и Китая развиваются на протяжении многих лет и, по словам Владимира Путина, устремлены в будущее. Поэтому сейчас цель - наращивать наши партнерские связи.

«Сошлись с г-жой Ван Вэньли во мнении, что туризм – это еще одна сфера для плодотворного взаимодействия. Богатый на достопримечательности Псков и его окрестности может стать точкой притяжения китайских туристов. Мы открыты и к другим новым идеям и проектам», - сообщил Борис Елкин.