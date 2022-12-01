О погоде зимой судили по сегодняшнему дню

08:30, 01 декабря 2022, ПАИ

1 декабря отмечается память мучеников Платона и Романа, пострадавших за веру в начале IV века, сообщает calend.ru. Святой Платон был братом святого мученика Антиоха; они родились в семье христиан и получили благочестивое воспитание. Уже в юности Платон был разумным и добродетельным человеком, проповедовал христианство среди язычников. За это правитель Агриппин призвал его на суд и стал убеждать отречься от веры. Видя, что Платон стоек в своих убеждениях, правитель разгневался и приказал подвергнуть молодого христианина мучениям, а впоследствии и сам стал пытать его. В конце концов мученика обезглавили.

Также сегодня отмечается память святого Романа, который вместе с отроком Варулом принял мучения во времена гонений на христиан, начатых императором Максимиланом. Роман был диаконом в Кесарии. Однажды, встретив епарха Асклипиада, идущего на языческий праздник, он начал убеждать его отречься от идолов. Тот отказался и приказал предать диакона пыткам. В это время Роман увидел мальчика Варула и воскликнул: «Даже этот отрок мудрее тебя, потому что знает истинного Бога!». Варул подтвердил, что является христианином, за что также был подвергнут жестокому наказанию.

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. «Платон да Роман кажут зиму нам», — говорили люди. Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.