В Псковской области простились с четырьмя военными, погибшими в спецоперации
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram о гибели ещё четверых бойцов в спецоперации на Украине.
«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции:
- гвардии старшим прапорщиком Олегом Тимофеевым;
- гвардии старшим сержантом Сергеем Стаховым;
- гвардии старшим сержантом Святославом Степовым;
- гвардии младшим сержантом Алексеем Мушенковым.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.
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