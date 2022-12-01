В Псковской области простились с четырьмя военными, погибшими в спецоперации

00:47, 01 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в Telegram о гибели ещё четверых бойцов в спецоперации на Украине.

«Простились с нашими героями, погибшими в ходе специальной военной операции:

гвардии старшим прапорщиком Олегом Тимофеевым;

гвардии старшим сержантом Сергеем Стаховым;

гвардии старшим сержантом Святославом Степовым;

гвардии младшим сержантом Алексеем Мушенковым.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — написал глава региона.