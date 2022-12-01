Великолучане могут купить елку к Новому году за 7 рублей
Жители Великих Лук могут приобрести новогоднюю ель в участковых лесничествах за семь рублей, пишет портал Luki-News.
С 15 декабря по 30 декабря великолучане могут обратиться в КУ «Великолукское лесничество», расположенное по адресу: г. Великие Луки, ул. Фурманова, 24, или в участковые лесничества по месту жительства. Для покупки ели необходимо заключить соответствующий договор, срок подготовки – три дня. Для заключения договора необходимо предоставить паспорт РФ и заполнить заявление.
В Великолукском, Куньинском и Новосокольническом районах горожане смогут выбрать елку самостоятельно.
Цены на новогодние ели:
- елка до 1 м – 6,54 руб. за штуку
- 1,1-2 м – 11,76 руб. за штуку
- 2,1-3 м – 22,20 руб. за штуку
- 3,1-4 м – 41,77 руб. за штуку
- свыше 4,1 м – 67,88 руб. за штуку
По всем возникающим вопросам можно обратиться по следующим номерам телефонов: 8 (811) 5-83-70 или 8 (811) 5-39-87.
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