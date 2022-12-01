Студент ПсковГУ отмечен на конференции молодых исследователей

14:24, 01 декабря 2022, ПАИ

Студент ПсковГУ завоевал диплом I степени на конференции молодых исследователей в Орле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

Роман Тарашкевич удостоен диплома I степени на II Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Молодой исследователь: история и педагогика». Высокую оценку своей работы студент получил на секции «Отечественной истории», выступив с докладом на тему «Геральдическая символика в истории дворянских фамилий XVIII века как форма выражения сословной культуры (на материалах Северо-Запада России)».

Научный руководитель студента - кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Екатерина Гончарова.