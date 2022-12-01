Более 2,5 млн рублей отдали мошенникам жители Псковской области

15:18, 01 декабря 2022, ПАИ

Более двух с половиной миллионов рублей отдали мошенникам жители Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким гражданам в Пскове и Невеле звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и службы занятости.

Они предложили собеседникам якобы во избежание попыток несанкционированного списания денежных средств со счетов и оформления кредитов перечислить их на «безопасные счета». Другим псковичам поступили «заманчивые» предложения о трудоустройстве и дополнительном заработке в интернете.

В общей сложности жители региона перевели мошенникам более двух с половиной миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в правоохранительные органы. По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Помимо этого, 30 ноября жертвой мошенников стала 89-летняя псковичка, которой сообщили, будто бы ее родственнице за совершенное ДТП грозит уголовная ответственность. Чтобы ей помочь, пенсионерка передала прибывшему к ней курьеру более тысячи евро и около полутора тысяч долларов США. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.