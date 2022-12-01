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Общество

Более 9 км отремонтированной дороги в Дновском районе ввели в эксплуатацию

Фото: ГБУ ПО "Псковавтодор".

Более 9 км автомобильной дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы ввели в эксплуатацию в Дновском районе, сообщили в официальной группе ГБУ «Псковавтодор» в соцсети «ВКонтакте».

В 2022 году подрядчик отремонтировал три участка дороги: км 21+568 – км 24+568, км 32+868 – км 38+645 и км 39+975 – км 41+152. На данных участках выполнен ремонт изношенного дорожного полотна, восстановлены укрепленные части обочин и виражей, отремонтированы водопропускные трубы, пересечения и примыкания, укреплены обочины, засевом трав по слою растительного грунта укреплены откосы и прибровочная часть обочин.

Приведены в порядок автобусные остановки, термопластиком нанесена дорожная разметка. Также приведено в нормативное состояние дорожное покрытие на мосту через реку Белка.

В следующем году ремонтные работы будут продолжены на участке км 44+681 – км 64+268, также отремонтирован мост через реку Люта (64+650).

Общая стоимость работ по контракту составляет более 498 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

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