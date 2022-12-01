24 коробки гуманитарной помощи отправились в зону СВО от Великих Лук

19:16, 01 декабря 2022, ПАИ

Очередная партия гуманитарной помощи от Великолукского района отправилась к военнослужащим и мобилизованным, задействованным в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает газета «Наш путь».



Участие в сборе средств приняли депутаты Собрания депутатов Великолукского района седьмого созыва и жители района. На собранные средства было приобретено 24 коробки с предметами личной гигиены и продуктами питания длительного хранения.



Неравнодушные жительницы Пореченской волости – Надежды Барановой из деревни Колюбаки и Татьяны Ездаковой из деревни Шадинино, передали нашим защитникам собственноручно связанные носки, а также теплые перчатки и сушеные яблоки. Несомненно, эти заряженные сердечным теплом вещи во всех смыслах согреют наших бойцов.