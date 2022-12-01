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Общество

За экстремизм будут судить осуждённого исправительной колонии

В Псковской области перед судом предстанет осуждённый одной из исправительных колоний за участие в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает Telegram-канал «СУ СК РФ по Псковской области».

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении осуждённого одной из исправительных колоний, отбывающего наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Псковской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности).

По версии следствия, в 2020 году осуждённый, отбывая наказание в исправительном учреждении на территории Псковской области, принял предложение лица, занимающего более высокое положение в криминальном сообществе на территории данного учреждения, вступить в ячейку экстремистского движения, деятельность которого основана на криминально-экстремистской идеологии, после чего вплоть до 2022 года пропагандировал среди осуждённых криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении администрации учреждения.

Противоправные действия осуждённого были пресечены благодаря совместной работе сотрудников региональных управлений СК, ФСБ и ФСИН.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении данного лица с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении его единомышленников продолжается.

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