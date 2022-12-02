Юрист объяснила, какие бумаги нельзя выкидывать и почему

09:24, 02 декабря 2022, ПАИ

Многие документы необходимо сохранять на бумажном носителе, несмотря на наличие электронных чеков и приложений, рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Марина Антонова, пишет агентство «Прайм».

По ее словам, при судебном разбирательстве и во многих других обстоятельствах пригодятся договоры с прописанными правами и обязанностями, документы, свидетельствующие о приобретении недвижимости, автомобиля, совершении покупки в магазине. Также необходимо сохранять бумаги об оказании платных услуг, оплате ЖКХ и связи, уплате налогов и взносов за страхование, банковские документы.

Кроме того, Марина Антонова отметила, что следует обязательно хранить документы, в которых прописаны трудовые отношения. Срок сохранения бумаг варьируется в соответствии со сроками исковой давности. «Можно взять с запасом и хранить документы чуть больше трех лет. И помнить, что для некоторых правоотношений установлены другие сроки исковой давности — более длительные или более сокращенные», — подытожила юрист.