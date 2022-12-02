Чем хороша покупка квартиры через риелторов, рассказали эксперты

10:48, 02 декабря 2022, ПАИ

Желающие купить квартиру в Санкт-Петербурге так или иначе сталкиваются с необходимостью выбора между самостоятельным проведением сделки и обращением к риелторам. Поиск, выбор и оформление документов без участия специалистов являются более выгодными в финансовом плане. Ведь в данном случае не придется оплачивать чью-то помощь. Но при этом нужно будет потратить на процесс немало времени и сил. Поэтому большинство отдает предпочтение покупке квартиры через риелторов, подробнее о плюсах которых можно прочесть ниже.

Итак, чем именно удобно и полезно взаимодействие с агентствами недвижимости?

Правовая и финансовая безопасность

Пожалуй, это наиболее весомый аргумент в пользу профессиональной помощи. Сотрудничая с риелторской конторой, вы получаете помощь не только в поиске подходящего варианта жилья, но и юридическое сопровождение.

Специалист, который будет заниматься вашим заказом, поможет подготовить договор для проведения сделки купли-продажи. Благодаря такому подходу впоследствии придраться к содержанию или оформлению бумаги и оспорить ее подлинность будет невозможно. Более того, все выставленные в каталоге агентства объекты всегда проходят проверку на предмет юридической чистоты. Поэтому здесь купить проблемное жилье просто невозможно.

Широкий выбор вариантов

Многие владельцы недвижимости стремятся продать имеющееся в распоряжении жилье через риелторов, считая такой вариант более удобным и надежным. А поскольку к риелторам обращается большое количество людей, число доступных для покупки вариантов жилья также будет немаленьким. Все объекты собраны в одном каталоге, что существенно ускоряет и упрощает поисковой процесс.

Более того, каталог практически ежедневно пополняется новыми объявлениями. Поэтому если сегодня вам не удалось подобрать подходящую квартиру, не исключено, что она появится в общем списке уже завтра.

Экономия времени

Данный пункт является прямым следствием предыдущего. Выбирая из нескольких готовых вариантов и доверяя оформление бумаг риелтору, можно не только сэкономить время, но и избавить себя от дополнительных хлопот. Ведь рядовые обыватели обычно плохо знакомы с нюансами, соблюдение которых делает процесс сотрудничества продавца и покупателя надежным и безопасным. Но это никак не относится к риелтору, профессионализм которого делает процесс сотрудничества сторон полностью прозрачным.

Рекламный материал от ООО «ЭТАЖИ».