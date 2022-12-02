Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чем хороша покупка квартиры через риелторов, рассказали эксперты

Желающие купить квартиру в Санкт-Петербурге так или иначе сталкиваются с необходимостью выбора между самостоятельным проведением сделки и обращением к риелторам. Поиск, выбор и оформление документов без участия специалистов являются более выгодными в финансовом плане. Ведь в данном случае не придется оплачивать чью-то помощь. Но при этом нужно будет потратить на процесс немало времени и сил. Поэтому большинство отдает предпочтение покупке квартиры через риелторов, подробнее о плюсах которых можно прочесть ниже.

Итак, чем именно удобно и полезно взаимодействие с агентствами недвижимости?

Правовая и финансовая безопасность

Пожалуй, это наиболее весомый аргумент в пользу профессиональной помощи. Сотрудничая с риелторской конторой, вы получаете помощь не только в поиске подходящего варианта жилья, но и юридическое сопровождение.

Специалист, который будет заниматься вашим заказом, поможет подготовить договор для проведения сделки купли-продажи. Благодаря такому подходу впоследствии придраться к содержанию или оформлению бумаги и оспорить ее подлинность будет невозможно. Более того, все выставленные в каталоге агентства объекты всегда проходят проверку на предмет юридической чистоты. Поэтому здесь купить проблемное жилье просто невозможно.

Широкий выбор вариантов

Многие владельцы недвижимости стремятся продать имеющееся в распоряжении жилье через риелторов, считая такой вариант более удобным и надежным. А поскольку к риелторам обращается большое количество людей, число доступных для покупки вариантов жилья также будет немаленьким. Все объекты собраны в одном каталоге, что существенно ускоряет и упрощает поисковой процесс.

Более того, каталог практически ежедневно пополняется новыми объявлениями. Поэтому если сегодня вам не удалось подобрать подходящую квартиру, не исключено, что она появится в общем списке уже завтра.

Экономия времени

Данный пункт является прямым следствием предыдущего. Выбирая из нескольких готовых вариантов и доверяя оформление бумаг риелтору, можно не только сэкономить время, но и избавить себя от дополнительных хлопот. Ведь рядовые обыватели обычно плохо знакомы с нюансами, соблюдение которых делает процесс сотрудничества продавца и покупателя надежным и безопасным. Но это никак не относится к риелтору, профессионализм которого делает процесс сотрудничества сторон полностью прозрачным.

Рекламный материал от ООО «ЭТАЖИ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













02 декабря 2022

В Псковской области ожидается мороз до -13 градусов
02 декабря 2022

Развитие ТОС в Пскове обсуждают в медиацентре ПАИ
02 декабря 2022

Скоординировать работу на общей территории предложил гордуме Алексей Севастьянов
02 декабря 2022

ВИДЕО Нырнуть в горячую купель с видом на гору приглашает экопоселение Подчерничье
02 декабря 2022

До -14 градусов прогнозируют псковские синоптики 2 декабря
02 декабря 2022

Педагог Опочецкой школы-интерната номинирована на «Народное признание»
02 декабря 2022

Причины бессонницы обсудят на «Серебряном дожде» 2 декабря
02 декабря 2022

День профсоюзов организуют в Плюсском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...