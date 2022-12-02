Четырех псковичей в федеральном розыске обнаружила полиция

11:07, 02 декабря 2022, ПАИ

Итоги оперативно-профилактической операции «Надзор», которая проходила в Псковской области с 24 по 29 ноября, подвела полиция. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД, установлено нахождение восьми человк, уклоняющихся от административного надзора, четверо из них находились в федеральном розыске.

Цель операции – минимизировать количество преступлений, совершаемых лицами, находящимися под административным надзором. При ее проведении было задействовано 284 сотрудника полиции. Они проверили 678 поднадзорных и 373 ранее судимых жителя региона, формально подпадающих под надзор. В рамках отработки жилого сектора выявлено и поставлено на профилактический учет девять ранее судимых лиц.

В ходе операции составлено 176 административных протоколов, в том числе за несоблюдение административных ограничений, установленных при административном надзоре; за уклонение от исполнения административного наказания; за иные административные правонарушения.