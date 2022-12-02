Скоординировать работу на общей территории предложил гордуме Алексей Севастьянов

11:22, 02 декабря 2022, ПАИ

Реализация проектов территориального общественного самоуправления, установка детских площадок в городских дворах и ремонт образовательных учреждений стали основными темами рабочей встречи в Псковской городской Думе с участием председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению областного Собрания Алексея Севастьянова, главы города Бориса Ёлкина и муниципальных депутатов, чьи округа входят в границы областного округа № 1. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

«Замысел у нас такой – объединить действия региональных парламентариев и местных депутатов для решения городских задач через взаимодействие и совместное планирование», - обозначил цель встречи председатель избранного в сентябре нового созыва Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Алексей Севастьянов поблагодарил коллег за отклик на его инициативу о совместной плановой работе. «В мой областной избирательный округ входит четыре городских, и хотелось консолидировать наши усилия, чтобы мы чётко понимали, какие задачи первостепенные, а какие могут подождать. Нам нужна адресная программа», - сказал депутат и напомнил, что на этапе рассмотрения областного бюджета во втором чтении есть возможность сформировать перечень предложений в согласительную комиссию.

Борис Ёлкин подтвердил, что в преддверии принятия бюджета взаимодействие городских властей с региональными депутатами особенно актуально: «Область у нас большая, на всё нужны деньги, но мы как административный центр, который находится на глазах очень большого количества горожан и туристов, должны привлекать максимальное количество средств, идей и поддержки».

Одним из механизмов реализации проектов по благоустройству городских территорий являются территориальные общественные самоуправления (ТОС). Алексей Севастьянов, как член областной конкурсной комиссии, выразил сожаление, что в этом году от Пскова в конкурсе на лучший проект участвовал всего один ТОС, правда, одержавший победу. «Этим летом я проехал десятки ТОСов по региону, и могу сказать, что в сельских поселениях идёт очень активная работа – люди верят в этот инструмент, это их объединяет на общее дело. Я без лишнего пафоса называю ТОС территорией общественного самосознания», - поделился впечатлениями Алексей Севастьянов.

Жители областной столицы, по словам Бориса Ёлкина, тоже проявляют интерес к созданию ТОСов – сейчас в Пскове их зарегистрировано около двух десятков, но, как показала практика, в городе есть своя специфика: если ТОС создан в многоквартирном доме, то предложенные им проекты необходимо согласовывать на общем собрании с собственниками жилья.

«Через ТОС можно установить шлагбаум во дворе, но если не согласовать это решение со всеми жильцами, мы можем получить недовольство граждан», - привёл пример Борис Ёлкин. Градоначальник пояснил, что эта формальность стала причиной отклонения поданных на городской конкурс заявок. Борис Ёлкин заверил, что предусмотренное финансирование в размере 5 млн рублей перейдёт на следующий год.

Алексей Севастьянов согласился с важностью нюанса и предложил зафиксировать норму о согласовании конкурсных заявок ТОС с жильцами МКД и на областном уровне.

Отдельно парламентарий обратился к муниципальным депутатам, представляющим отдалённые городские районы. «ТОСы - это наш с вами инструмент на 100%, потому что на территориях городских окраин много малоквартирных домов, где людей проще объединить», - подчеркнул Алексей Севастьянов.

Обсуждая взаимодействие региональных и муниципальных депутатов с исполнительной властью, участники встречи договорились наладить плановую согласованную работу по установке детских и спортивных площадок. Раскоординированные действия, по мнению Алексея Севастьянова, неудобны всем. «Вот недавно мы столкнулись с ситуацией, когда прокуратура предписала демонтировать некоторые детские площадки, которые вроде бы ещё находятся в хорошем состоянии, но их эксплуатационный срок уже вышел. На всё дали месяц, и город вынужден их «спилить». Ремонт такой площадки стоит 200 тысяч рублей – немало, но новая – 2 миллиона. Я считаю, что эта наша общая ошибка, допущенная из-за отсутствия совместного планирования», - обратил внимание на недоработки Алексей Севастьянов.

Также, по убеждению депутата областного Собрания, положительно скажется на общем результате «внедрение депутатов» в процесс контроля за подготовкой и проведением текущих и капитальных ремонтов образовательных учреждений. Основываясь на собственном опыте, Алексей Севастьянов порекомендовал городским депутатам подключаться к этой работе уже на начальном этапе, чтобы «не приходилось по факту смотреть на то, что происходит, и тихо удивляться».

Депутаты коснулись ещё ряда проблемных вопросов, в том числе проведения капитального ремонта многоквартирных домов и создания доступной городской среды. Участники рабочей встречи договорились, что совместный формат работы станет традиционным.