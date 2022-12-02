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Спорт

Четыре спортивных мероприятия пройдут в Пскове 3-4 декабря

Четыре спортивных мероприятия пройдут в Пскове 3-4 декабря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Чемпионат и первенство города Пскова по карате WKF 2022 пройдет в спортивном комплексе «Олимп» 3 декабря. Участниками станут спортсмены, представляющие физкультурно-спортивные организации города Пскова и приглашенные организации.

В Корытове 3 декабря пройдет чемпионат и первенство города по спортивному ориентированию в заданном направлении «Открытие зимнего сезона». К участию в соревнованиях приглашают учащихся общеобразовательных учреждений, жителей Пскова, спортсменов области и регионов России в разных возрастных категориях.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова проведут два турнира. 3 декабря - I этап Кубка Пскова 2023 года по блицу, а 4 декабря - I этап Кубка Пскова 2023 года по быстрым шахматам. Соревнования посвящены Международному дню инвалидов.

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