Россияне оценили работу органов госвласти в интернете

13:44, 02 декабря 2022, ПАИ

Почти половина опрошенных россиян в 2022 году отмечает активность органов государственной власти в интернете. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса АНО «Диалог», проведённого в рамках обновленного индекса готовности к цифровизации России, пишет ТАСС.

Результаты нового индекса готовности к цифровизации России представила заместитель генерального директора АНО «Диалог» Юлия Полетаева на XVII Форуме ООН по управлению интернетом. Согласно опросу, в ноябре этого года, 48% респондентов отметили, что органы власти в настоящее время достаточно активны в интернете.

Ещё 43% придерживаются обратной позиции. При этом на вопрос, достаточно ли в медиапространстве информации о деятельности органов госвласти, утвердительно ответили 31% россиян. У чуть более половины (51%) опрошенных еще есть запрос на дополнительное информирование об этом, говорится в исследовании.

Число россиян, которые ожидают получение ответа от органов госвласти в социальных сетях, выросло на 6 п. п., до 35%. Еще 17% считают, что при поддержке госорганов в соцсетях их проблема решится.

В целом количество людей, имевших опыт обращения к госвласти в соцсетях, снизилось за последний год на 10 п. п. (утвердительно о наличии такого опыта ответили 35% респондентов). Однако 33% (плюс 8 п. п. за год) говорят, что после обращения проблема была решена, а 23% (плюс 4 п. п.) остались удовлетворены общением с органами власти. Неудовлетворенность все еще отмечают 74% россиян, однако это на 5 п. п. меньше относительно замера в 2021 году.