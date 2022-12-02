Областной совет ветеранов поздравили с 35-летием руководители региона

13:54, 02 декабря 2022, ПАИ

Торжественный пленум, посвящённый 35-летию создания Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Псковской области, прошёл в правительстве региона. Поздравить ветеранов со знаменательной датой пришли губернатор Михаил Ведерников, спикер Собрания депутатов Александр Котов, руководители региональных управлений федеральных ведомств, представители местного самоуправления, общественных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Начался пленум с воспоминаний об ушедших из жизни членах совета ветеранской организации – участники встречи почтили их память минутой молчания. Затем к ветеранам обратился губернатор. Михаил Ведерников поприветствовал членов совета, заметив, что «35 лет – дата серьёзная, но это ещё не возраст».

«Ваша организация сильна, активна и многочисленна. Она объединяет 138 тысяч ветеранов – настоящих патриотов нашей области, людей, чей жизненный путь заслуживает искреннего уважения», - отметил губернатор и поблагодарил ветеранов за проводимую ими значимую работу. Михаил Ведерников вспомнил о ставшем визитной карточкой региона «Ветеранском подворье», о патриотическом мероприятии «Курган Дружбы», в котором ветераны принимают основное участие, а также о принятых при активном взаимодействии с ветеранами региональных законах «О детях войны» и «О почётном звании Псковской области «Край партизанской славы».

«Ваш авторитет, ваша репутация и ваш статус в обществе помогают всем жителям региона действовать сообща даже в самых сложных обстоятельствах», - поблагодарил ветеранов Михаил Ведерников и вручил членам общественной организации награды.

Председатель Собрания Александр Котов в своём поздравлении отметил, что ветеранская организация не только самая многочисленная, но и самая активная: «Вы всегда находите возможность отстаивать интересы ветеранов, работая в районных и городских ветеранских организациях, и на областном уровне». Александр Котов обратил внимание на взаимодействие Совета ветеранов с губернатором, правительством, областным Собранием и органами местного самоуправления. «Мы с вами надёжные серьёзные партнёры и союзники, и эта совместная конструктивная работа приносит свои положительные результаты», - сказал Александр Котов и вручил ветеранам почётные грамоты и благодарности Псковского областного Совета ветеранов.

В ответном слове председатель областного Совета ветеранов Николай Груздов поблагодарил руководство региона за внимание к проблемам и чаяниям пожилых людей. Отдельно ветеран остановился на патриотической тематике. «За один год практически в области построены два чудеснейших памятника, очень нужных ветеранам – это «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве и монумент «Знамя Победы» в Идрице», - перечислил знаковые объекты Николай Груздов и отметил их важность для патриотического воспитания молодёжи.