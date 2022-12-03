Губернатор пригласил псковичей поучаствовать в «Ёлке желаний»

11:53, 03 декабря 2022, ПАИ

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К участию в благотворительной акции «Ёлка желаний» пригласил псковичей губернатор Михаил Ведерников. О запуске традиционной новогодней акции он сообщил в рамках видеообращения «Тема недели».

Он напомнил, что в регионе уже стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний». «Это ежегодное мероприятие, в рамках которого мы собираем подарки для детишек, которые находятся в сложной жизненной ситуации: у кого-то из них проблемы со здоровьем, другие растут без родителей», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников напомнил, что информацию о мечтах детей можно посмотреть на сайте elka.pskov.ru. Реализовать их могут неравнодушные жители Псковской области и других регионов.

«Приятно отметить, что, как и в прошлом году, в мероприятии принимает участие много добрых волшебников. Половину шаров с желаниями деток разобрали в первые же дни. А их было более 230. Это и простые мечты, например о новых наушниках, и более сложные — о собственном ноутбуке», — рассказал Михаил Ведерников.

Он выразил благодарность всем, кто уже принял участие в акции и решил сделать Новый год для нуждающихся детей светлее и добрее. «Если вы тоже хотите принять участие в акции — переходите по ссылке, регистрируйтесь и проверяйте оставшиеся шары. Напоминаю, по условиям акции все мечты должны быть исполнены до 28 февраля 2023 года», — заключил губернатор.