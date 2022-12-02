ФОТОФАКТ Доисторическое существо
Фотографией необычного снеговика поделилась жительница Опочецкого района. Снежная скульптура появилась рядом с гимназией, пишет газета «Красный маяк».
«Кто сказал, что динозавры вымерли? В преддверии Нового года все-таки случаются чудеса! Недалеко от гимназии появилось доисторическое существо из снега. Браво фантазии креативных опочан», — говорится в сообщении.
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02 декабря 2022
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