ФОТОФАКТ Доисторическое существо

17:19, 02 декабря 2022, ПАИ

Фотографией необычного снеговика поделилась жительница Опочецкого района. Снежная скульптура появилась рядом с гимназией, пишет газета «Красный маяк».

«Кто сказал, что динозавры вымерли? В преддверии Нового года все-таки случаются чудеса! Недалеко от гимназии появилось доисторическое существо из снега. Браво фантазии креативных опочан», — говорится в сообщении.