Как получить пенсию по инвалидности, рассказали псковичам

18:36, 02 декабря 2022, ПАИ

Более 45 тысяч граждан с разной степенью инвалидности в Псковской области получают ряд мер государственной поддержки, часть из которых предоставляется Пенсионным фондом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии: страховую, государственную и социальную. Страховая пенсия выплачивается, если инвалид проработал хотя бы один день и таким образом имеет страховой стаж. Если человек с инвалидностью никогда не работал и у него нет страхового стажа, то Пенсионный фонд устанавливает социальную пенсию по инвалидности.

Государственная пенсия по инвалидности назначается тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, подготовки или выполнения космических полетов, из-за радиационных или техногенных катастроф.

Получатели страховой и социальной пенсий по инвалидности при определенных условиях (наличие необходимых пенсионных коэффициентов и стажа, достижение пенсионного возраста) могут перейти на страховую или социальную пенсии по старости, которые назначаются в равном или более высоком размере.

Право сразу на две пенсии, страховую по старости и государственную по инвалидности, есть у инвалидов вследствие военной травмы и инвалидов Великой Отечественной войны.

Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не работают, гарантируются выплаты не ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.

Как рассказала управляющий Отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, с этого года начало действовать беззаявительное оформление страховых и социальных пенсий по инвалидности. «Теперь пенсии по инвалидности назначаются по данным Федерального реестра инвалидов без дополнительных подтверждающих документов. С января в Псковской области выплаты в проактивном формате получили 1,2 тыс. инвалидов»

Решение о назначении страховой или социальной пенсии принимается не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в Пенсионный фонд информации об инвалидности. После вынесения решения о назначении пенсии Пенсионный фонд в течение 3 рабочих дней извещает об этом инвалида и направляет ему уведомление в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет.

После назначения пенсии, она выплачивается тем же способом, что и другие выплаты Пенсионного фонда. Если раньше инвалид не получал никаких выплат, он может определить способ доставки пенсии онлайн через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте фонда. Заявление также принимается в клиентских службах ПФР и в многофункциональных центрах.

Помимо пенсий, ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит от группы инвалидности, а также денежную компенсацию набора социальных услуг, включающего лекарства и медицинские изделия, путевку в санаторий и проезд на пригородных электричках. Если инвалид не нуждается в этих услугах, он может полностью или частично получать набор деньгами в ПФР.

Пенсионный фонд автоматически назначает ежемесячную денежную выплату всем инвалидам без заявления. Это происходит в течение 10 дней после того, как информация об установлении инвалидности поступает в Федеральный реестр инвалидов. Человеку при этом приходит уведомление в личный кабинет на портале госуслуг, на электронную почту или по СМС. С начала года в Псковской области более 2,6 тысяч ежемесячных выплат установлено в беззаявительном порядке.

Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для людей с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для неработающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами первой группы, такая выплата

сегодня составляет 1,2 тысяч рублей в месяц. Родителям, усыновителям и опекунам детей-инвалидов, инвалидов с детства первой группы выплачивается 10 тысяч рублей в месяц за осуществление ухода.

Семьи, у которых есть сертификат на МСК, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов . Сертификат позволяет родителям компенсировать расходы на специализированные товары для инвалидов.