Победителей конкурса «Чернильница» объявят 5 декабря в Псковском театре
Победителей конкурса «Чернильница» объявят 5 декабря на малой сцене Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре города Пскова.
Состоится торжественная церемония награждения победителей XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница».
Программа мероприятия включает в себя выступление участников, награждение победителей и концерт на электронном фортепиано.
Вход свободный, приветствуется официальный дресс-код. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.
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02 декабря 2022
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