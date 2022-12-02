Победителей конкурса «Чернильница» объявят 5 декабря в Псковском театре

19:25, 02 декабря 2022, ПАИ

Победителей конкурса «Чернильница» объявят 5 декабря на малой сцене Псковского театра драмы им. А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Молодёжном центре города Пскова.

Состоится торжественная церемония награждения победителей XII городского конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница».

Программа мероприятия включает в себя выступление участников, награждение победителей и концерт на электронном фортепиано.

Вход свободный, приветствуется официальный дресс-код. Обязательна предварительная регистрация по ссылке.