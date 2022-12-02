Работники Островской библиотеки собрали тёплые вещи для военных
Работники культуры Заборовской сельской библиотеки и клуба приняли участие в акции «Своих не бросаем» и собрали тёплые вещи для военных, сообщает районная газета «Островский вести».
Помимо вещей, была собрана и другая гуманитарная помощь местного населения для военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции.
«Люди приносили тёплые вещи, в основном носки, перчатки, свитеры, обувь, средства личной гигиены, бритвенные приборы, фонарики, чай, кофе, тушёнку и другое», — говорится в сообщении.
16 коробок собранной гуманитарной помощи было отправлено в центр сбора помощи военнослужащим СВО — в центр культуры «Юбилейный» — для последующей отправки гуманитарного груза по назначению.
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